Salvador Escalante, Michoacán: La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, encabezó un encuentro con el sector productivo de aguacate con el objetivo de unir esfuerzos para la gestión de mejores tramos carreteros que permitan trasladar la fruta de manera más ágil y segura hacia sus destinos comerciales.

Durante la reunión, la alcaldesa reiteró su compromiso con el sector agrícola y destacó que “gobernar con amor, justicia y libertad” es el principio que guía su administración. Señaló que mejorar la infraestructura carretera es clave para fortalecer la economía local y brindar certeza a quienes trabajan día a día en el campo.

Pérez Mendoza subrayó que su gobierno tiene como prioridad mantener un canal de diálogo abierto y permanente con los diferentes sectores productivos, bajo la convicción de que “escuchar, resolver y transformar” son acciones necesarias para responder a las necesidades de la población.

Finalmente, la presidenta municipal aseguró que continuará gestionando proyectos de infraestructura y desarrollo que favorezcan a la ciudadanía y fortalezcan al municipio en todos sus ámbitos.