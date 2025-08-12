Apatzingán, Mich.- 12 de agosto de 2025.- Autoridades confirmaron la identidad de los dos hombres que murieron durante la persecución y enfrentamiento armado registrado la noche del lunes en esta ciudad de Apatzingán.

Se trata de Carlos Manuel G., de 25 años de edad y Miguel Ángel P., de 27 años de edad, ambos originarios y vecinos de Apatzingán.

De acuerdo con los reportes, la movilización inició cuando elementos de la Guardia Civil y fuerzas federales detectaron un vehículo Volkswagen Jetta blanco, con placas NPL-8255 del Estado de México, cuyos ocupantes abrieron fuego contra los uniformados.

La agresión desató una persecución que se prolongó desde la carretera Apatzingán-Acahuato hasta la colonia El Pedregal.

En la esquina de las calles José María Morelos y Pavón y Manuel González, el automóvil de los presuntos agresores chocó contra una camioneta Honda CRV blanca, en la que viajaba una familia.

Tras el impacto, varios sujetos descendieron y huyeron a pie, dejando en el asiento trasero del vehículo a los dos hombres que habían perdido la vida. En el lugar fueron aseguradas un arma larga, una pistola, cargadores y cartuchos útiles.

El suceso dejó además cinco personas lesionadas, tres menores de edad y una pareja, quienes fueron trasladadas por personal de Protección Civil Municipal a un hospital local. Su estado de salud se reporta como estable.

Fuentes de inteligencia señalan que los fallecidos y sus cómplices formarían parte de una célula criminal vinculada con recientes decapitaciones y otros delitos en la región. Las investigaciones continúan para dar con los sujetos que lograron escapar.

