La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán integra una carpeta de investigación, en contra de quien o quienes hayan participado en la comisión de un delito en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) presentó denuncia ante el Ministerio Público Federal, derivado de la localización por personal de Salvaguarda Estratégica, de una toma clandestina hermética (niples soldados con válvulas de cierre rápido), en el kilómetro 74+900 del ducto Salamanca – Morelia, localizada en la comunidad de La Cantera, municipio de Cuitzeo.

La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de la sustracción ilegal de hidrocarburo.

La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua.michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.