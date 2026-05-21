Morelia, Michoacán; 21 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el orgullo por la historia, la cultura y las tradiciones que dan identidad a la capital michoacana, el Gobierno Municipal encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar anunció el inicio del 6to Festival del Centro Histórico, una celebración que del 22 al 31 de mayo llenará de vida los espacios emblemáticos del corazón de Morelia.

A través de la Gerencia del Centro Histórico, se preparó una programación gratuita y abierta para asistentes de todas las edades, con actividades artísticas y culturales, que buscan que familias locales y visitantes disfruten el Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Como parte de esta sexta edición, se instalará el Foro Cultural “Mariano J. de Torres”, nombrado en honor al destacado escritor, poeta, dramaturgo y pintor moreliano. Este espacio sobre el Andador Juárez, a un costado de la Catedral de Morelia, será sede de conciertos, presentaciones artísticas, encuentros literarios y actividades académicas. Ahí se llevará a cabo la inauguración oficial del festival, el viernes 22 de mayo a las 18:00 horas, con presentaciones musicales y artísticas a cargo de la Universidad Montrer, incluyendo la participación de la Banda Sinfónica, ensambles de danza y coro.

Asimismo, del 22 al 31 de mayo se realizará una muestra literaria organizada por Cultura Lectora A.C. en la Plaza de Armas, donde las y los asistentes podrán recorrer stands de libros y editoriales, acercándose a la lectura y al talento cultural local.

Durante el festival se desarrollarán conciertos, talleres, actividades infantiles, conversatorios, presentaciones de libros y expresiones dancísticas, consolidando al Centro Histórico como un espacio vivo donde se comparte la cultura, se fortalecen las tradiciones y se fomenta la convivencia social.

Con este tipo de actividades, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso por rescatar y activar los espacios públicos mediante la cultura, promoviendo que las familias disfruten de la riqueza histórica y arquitectónica de la ciudad, al tiempo que se fortalece el sentido de identidad y pertenencia entre la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Morelia invita, tanto a visitantes como a las y los morelianos, a consultar la programación completa la cuenta oficial de la Gerencia del Centro Histórico (https://www.facebook.com/GerenciaCentroHistoricoMorelia), y sumarse a las distintas actividades preparadas para esta gran celebración cultural del Centro Histórico.