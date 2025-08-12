Morelia, Michoacán; 12 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, alzó la voz por las y los migrantes michoacanos que son señalados por el gobierno de Estados Unidos como los responsables de todo lo malo que sucede en aquella nación, al señalar que las y los connacionales son quienes sostienen la economía de ambas naciones gracias a su trabajo y esfuerzo.

En el marco de la Firma de convenio con Financiera para el Bienestar, Alfonso Martínez mencionó que las personas que cometen algún delito no tienen nacionalidad y por supuesto los delincuentes no son bienvenidos ni en Estados Unidos ni en México.

Agregó que, en el caso de las y los migrantes, en su mayoría se trata de gente buena y de trabajo, por ello “no vamos a permitir que se generalice”, sentenció.

Frente al gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente Alfonso Martínez comentó que el propio gobierno de Estados Unidos advierte el potencial de la mano de obra michoacano, por ello reculó con sus redadas en tres rubros: hotelería, restaurantes y el campo.

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento de Morelia está en toda la disposición de sumar para fortalecer el respaldo hacia las y los migrantes, sobre todo ante las dificultades actuales derivadas por las políticas migratorias del vecino país del norte.

En este contexto destacó que a ello obedecen sus recientes giras realizadas por Los Ángeles y Chicago, localidades donde se reunió con las comunidades migrantes y las máximas autoridades de ambas ciudades, con quienes se tendieron importantes puentes de apoyo a nuestros connacionales.