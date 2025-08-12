Morelia, Mich.- 12 de agosto de 2025.- El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, emitió una circular obligatoria en la que prohíbe al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) instalar retenes o puntos de revisión en cualquier lugar del territorio michoacano.

El documento, firmado en ejercicio de las facultades que le otorgan la Ley Orgánica de la FGE y la Constitución Federal, establece que estos dispositivos solo podrán colocarse en operativos coordinados con fuerzas federales como la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, bajo un esquema de colaboración institucional.

Torres Piña aclaró que la participación de la Fiscalía se limitará a controles preventivos temporales, sin restringir las atribuciones del personal ministerial, policial y pericial para investigar delitos, actuar ante sospechas fundadas, realizar detenciones en flagrancia o casos urgentes, prevenir ilícitos o rescatar víctimas, conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La instrucción es de carácter obligatorio para todas las áreas de la institución y deberá cumplirse con estricto apego a la legalidad, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se advierte que cualquier incumplimiento podrá denunciarse ante la Contraloría Interna por vía telefónica, correo electrónico o a través de la plataforma digital oficial, con el fin de garantizar su supervisión y sanción.

RED 113