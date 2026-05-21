Morelia, Mich.- Jueves 21 de mayo de 2026.- Un motociclista derrapó al intentar esquivar un automóvil que se le atravesó y, aun así, terminó impactándose contra el costado la citada unidad, accidente que ocurrió sobre la avenida Morelos Norte, en el Centro Histórico de Morelia.

🚨 ¿Quién tuvo la culpa? #Video | Un motociclista derrapó al intentar esquivar un automóvil que se incorporó a la vialidad, aun así, terminó impactándose contra el costado del carro, accidente que ocurrió en el Centro Histórico de #Morelia pic.twitter.com/2LqbClq98M — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 21, 2026

El percance fue captado por cámaras de videovigilancia durante la tarde de este jueves. Al sitio acudieron elementos de Tránsito, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Autoridades recordaron a los conductores manejar a velocidades prudentes y respetar la distancia entre vehículos para prevenir accidentes viales.

AGENCIA RED 113