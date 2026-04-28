Chilchota, Mich.- 28 de abril de 2026.- Un hombre perdió la vida a causa de las múltiples lesiones que sufrió al volcar su automóvil, en la carretera Chilchota – Huecato.

El accidente fue reportado al servicio de emergencias, por lo que al sitio se trasladaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento del automovilista.

Elementos de la Guardia Civil y Seguridad Vial aseguraron el área del percance, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó lo conducente para trasladar el cadáver al Semefo, en espera de que sea identificado por sus deudos.

Trascendió que la unidad siniestrada corresponde a un vehículo Volkswagen tipo Bora de color negro, con placas PHL836E de esta entidad federativa, misma que fue enviada al corralón oficial.



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