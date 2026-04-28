Acapulco, Guerrero, 27 de abril de 2026.- Michoacán está listo para mostrar al mundo la grandeza de su riqueza natural, gastronómica, artesanal, histórica y cultural durante la 50 edición del Tianguis Turístico México 2026, el escaparate más relevante de la industria turística en América Latina.

La delegación michoacana, encabezada por el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, y presidente nacional electo de la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), participó en la ceremonia inaugural de este importante encuentro, acompañando a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, además de representantes del sector, cámaras empresariales y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Desde el puerto de Acapulco, Guerrero, dio inicio esta edición que reúne a los principales actores del sector turístico nacional e internacional. De acuerdo con estimaciones oficiales, se espera la asistencia de más de 15 mil participantes, así como la presencia de más de mil compradores provenientes de 17 países, entre ellos Brasil, Canadá, China, España, Reino Unido y Estados Unidos.

El Tianguis Turístico se consolida, a cinco décadas de su creación, como la principal plataforma de negocios del sector, donde se generan oportunidades estratégicas que impulsan la promoción, comercialización y crecimiento de los destinos mexicanos en el mercado global.

En este espacio, Michoacán fortalecerá su posicionamiento como “el alma de México”, destacando su amplia oferta turística mediante reuniones de negocios, promoción de experiencias únicas como el turismo comunitario, la visita a los Manantiales de Urandén, el teleférico de Uruapan, los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, sin olvidar el impulso de alianzas que contribuyan al desarrollo sostenible del sector, destacó Monroy García.

Durante los próximos tres días, la entidad sostendrá una intensa agenda de trabajo enfocada en ampliar su presencia en mercados internacionales, atraer nuevas inversiones y consolidar su diversidad turística, que abarca desde sus Pueblos Mágicos hasta su reconocida gastronomía y tradiciones vivas. Con su participación en el evento, Michoacán reafirma su compromiso de seguir impulsando el turismo como motor de desarrollo económico, bienestar social y proyección internacional.