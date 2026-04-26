Uruapan, Mich.- 26 de abril de 2026.- La madrugada de este domingo, un motociclista pereció debido a las graves lesiones que sufrió al derrapar sobre la Calzada Benito Juárez, a la altura de la colonia El Periodista de Uruapan.

De acuerdo con las autoridades, cerca de las 03:00 horas, el motorista circulaba con dirección de poniente a oriente, cuando perdió el control aparentemente debido al exceso de velocidad y derrapó, en el cruce con la calle Pinzón.

Algunos automovilistas que pasaban por el lugar reportaron el accidente al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos locales, quienes revisaron al afectado, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las actuaciones de ley.

Hasta el momento, la identidad del ahora occiso es ignorada, sólo se sabe que tenía entre 25 y 30 años de edad.

AGENCIA RED 113