Morelia, Mich.- 25 de abril de 2026.- Un automóvil particular fue abandonado luego de impactarse contra un poste sobre la avenida del C5, a la altura de la primera desviación hacia la tienda Azteca en la capital michoacana.

De acuerdo con información obtenida por este medio, el percance ocurrió cuando la unidad perdió el control y terminó estrellándose de frente contra la estructura de concreto ubicada a un costado de la vialidad.

El vehículo, uno de color plata, terminó con severos daños en la parte frontal, principalmente en el cofre, fascia, además de activarse las bolsas de aire derivado del impacto.

Tras el accidente, presuntamente los ocupantes abandonaron el automóvil en el sitio, sin que hasta el momento se tenga reporte sobre quién es el dueño.

Autoridades correspondientes hicieron el peritaje respectivo para determinar las causas del hecho y deslindar responsabilidades. La unidad fue enviada a un corralón.