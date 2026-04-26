Uruapan, Michoacán, 26 de abril de 2026.- Este domingo, regálate una perspectiva diferente de Uruapan a bordo del teleférico. Más que un sistema de transporte, es una invitación a sobrevolar la historia; disfruta de la vista espectacular del Centro Histórico, La Huatápera, plazas tradicionales, el emblemático Parque Nacional Barranca del Cupatitzio y parte de los nueve barrios fundacionales de esta ciudad.

Además de ser un sistema de transporte de vanguardia, este proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla permite a visitantes y habitantes redescubrir la riqueza cultural de la ciudad bajo una nueva óptica. Esta obra fortalece la conexión entre los principales puntos de interés y consolida a Uruapan como un destino innovador y lleno de identidad, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El trayecto atraviesa la historia viva de la ciudad al sobrevolar los barrios originarios de San Francisco y Santo Santiago. Asimismo, la infraestructura se integra a las colindancias de San Juan Bautista, conocido como San Juan Quemado, y del tradicional barrio de San Miguel, integrando en su recorrido la esencia comunitaria que distingue a Uruapan.

Desde las alturas, las y los visitantes podrán apreciar elementos patrimoniales como las capillas de San Miguel y Santo Santiago, inmersas en un entorno urbano que resguarda siglos de historia. Cabe destacar que Uruapan conserva sus nueve barrios fundacionales establecidos por Fray Juan de San Miguel: La Magdalena, San Miguel, San Juan Evangelista, San Juan Bautista, Los Tres Reyes, La Santísima Trinidad, San Francisco, Santo Santiago y San Pedro, este último distinguido con el nombramiento de Barrio Mágico.

La Sectur invita a turistas y visitantes a vivir esta experiencia única que enaltece el patrimonio cultural y natural de Uruapan. Al fortalecer la vocación turística del destino, el recorrido ofrece una oportunidad excepcional para contemplar “el alma de México” desde las alturas, incluyendo una vista privilegiada de la cascada Gólgota, ubicada en el interior del Parque Nacional.