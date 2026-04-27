Pátzcuaro, Mich.- Lunes 27 de abril de 2026.- Un hombre degollado, maniatado y en avanzado estado de descomposición fue localizado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio de Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

El hallazgo ocurrió durante la noche de ayer domingo, en un inmueble de la calle Esperanza, casi esquina con Romero. Al lugar arribaron patrulleros y rescatistas, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que no está identificado, él era moreno, delgado, vestía playera gris y pantalón con camuflaje.

Los oficiales delimitaron el perímetro, pues junto al cuerpo había un cuchillo. El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) iniciaron las investigaciones respectivas y llevaron el cadáver a la morgue.

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