Morelia, Michoacán, 27 de abril de 2026.- Del 2021 al 2026, el presupuesto de la Universidad Michoacana creció en más del 60 por ciento, equivalentes a mil 881.42 millones de pesos más, lo cual permite que la Casa de Hidalgo cuente con recursos económicos como nunca en su historia, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que esto fue posible como resultado de la reforma aprobada en 2024 por el Congreso, dando a la universidad presupuesto pleno, ya que por ley con dicha disposición constitucional se otorga el 4.5 por ciento del presupuesto estatal anual.

El mandatario explicó que del 2022 al 2025 el Gobierno estatal ha destinado 282.1 millones de pesos en 31 obras y acciones en materia de infraestructura como son los nuevos campus de Zamora y Huetamo, así como la rehabilitación y ampliación desarrollados en los de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Tangancícuaro.

Refirió que en el año 2021 la Máxima Casa de Estudios ejerció un presupuesto de 3 mil 033 millones de pesos; en 2022 fueron 3 mil 326 millones; mientras que en 2023 el presupuesto correspondió a 3 mil 579 y en 2024 de 3 mil 706; en tanto que en 2025 la cantidad asignada fue de 4 mil 452 y en este año se ejecuta un presupuesto de 4 mil 854 millones.

Ante la huelga en la universidad, Ramírez Bedolla resaltó que se espera que lleguen a un acuerdo ante los juzgados la Rectoría y el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, ya que es la instancia correspondiente para resolver los conflictos laborales.