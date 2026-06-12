Pátzcuaro, Michoacán, 13 de junio de 2026.- Gracias a las gestiones impulsadas por el presidente municipal, Julio Arreola, y al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Pátzcuaro y el Gobierno de Michoacán, fue inaugurada la Escuela Secundaria Técnica No. 167 “Vista del Lago”, una obra que representa un avance histórico para la educación del municipio y que brindará mejores oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones.

Durante el acto inaugural, autoridades estatales, educativas y municipales destacaron la importancia de invertir en infraestructura educativa para garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje. La nueva institución cuenta con aulas, laboratorio, sanitarios y áreas que permitirán mejorar las condiciones de estudio de las y los jóvenes.-

Como parte fundamental de este proyecto, el Ayuntamiento de Pátzcuaro realizó la donación del terreno donde fue construido el plantel. El predio cuenta con una superficie de 3 mil 342.69 metros cuadrados y representa una aportación patrimonial estimada en más de 8.3 millones de pesos, reflejando el compromiso del gobierno municipal con la educación y el desarrollo de la juventud.

En representación del presidente municipal, Julio Arreola, se reconoció el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, para hacer realidad una obra que durante años fue una necesidad para las familias de esta zona del municipio y que hoy se convierte en una oportunidad de crecimiento para cientos de estudiantes.

Con acciones como esta, el Gobierno de Pátzcuaro reafirma su convicción de seguir trabajando de manera coordinada para impulsar proyectos que generen bienestar y oportunidades para las nuevas generaciones, porque invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro municipio.