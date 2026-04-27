Morelia, Michoacán, 27 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, informó que los senderos seguros vinculados al teleférico de Uruapan representan un paso importante para que mujeres, niñas y adolescentes puedan trasladarse con mayor tranquilidad. La movilidad segura no se limita al interior de la cabina también abarca el acceso a las estaciones, los cruces peatonales, la espera y la salida del transporte.

Los senderos seguros son espacios rehabilitados e iluminados que cuentan con cámaras de vigilancia y acceso directo a las estaciones. La seguridad se refuerza mediante herramientas de respuesta inmediata: dispositivos enlazados al C5, botones de pánico en cabinas y personal capacitado en protocolos de emergencia, geolocalización y análisis de riesgos.

La secretaria recordó que, a la par de la construcción del teleférico, el Gobierno estatal generó obras de impacto social en Uruapan, tales como dichos espacios, la creación de cuatro cruces peatonales estratégicos y la mejora de espacios recreativos. “Estas acciones son clave porque reconocen que la seguridad de las mujeres también se construye en el espacio público”, remarcó.

Dichas zonas se vinculan directamente con el derecho a la movilidad, el cual no se limita a contar con transporte, sino a trasladarse en condiciones de seguridad, accesibilidad, dignidad y libertad. “Es hablar de una movilidad que reconoce las desigualdades que viven las mujeres en el espacio público y que busca garantizar que el derecho a la ciudad también pueda ejercerse con tranquilidad y autonomía”, puntualizó.

Los senderos seguros transforman la ciudad para las mujeres mediante infraestructura que, más que conectar puntos, garantiza el acceso a sus derechos. Llegar a una estación sin riesgos, cruzar con certeza y transitar acompañada es fundamental para el ejercicio de una movilidad digna y libre de miedo.