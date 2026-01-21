Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Edna Elena Vega Rangel; y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, iniciaron con la entrega de 82 mil casas del Programa de Vivienda para el Bienestar.

En enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario informó desde Morelia que en la entidad se entregarán entre este y el siguiente año 50 mil viviendas del Infonavit y 12 mil del Fovissste, así como 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) a trabajadores sin seguridad social.

Ramírez Bedolla destacó que, por instrucciones de la mandataria federal, se otorgarán viviendas dignas de 60 metros cuadrados a las y los derechohabientes y trabajadores beneficiarios que ganan hasta dos salarios mínimos.

En representación de la presidenta, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Edna Elena Vega Rangel, adelantó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se podría ampliar la meta establecida para la entidad durante este sexenio para la adquisición de viviendas a un costo de 600 mil pesos, con condiciones favorables.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, explicó que este programa federal tiene como finalidad resolver el déficit de vivienda que hay en el país y que en Michoacán alcanza a 274 mil familias, con la entrega de casas dignas de 60 metros cuadrados, dentro de áreas urbanas o periurbanas.

Asistieron la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías; el director del Instituto de Vivienda del Estado, Luis David Soto Quizaman; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia, Joanna Moreno Manzo; entre otros funcionarios federales, estatales y municipales, y personas beneficiadas.