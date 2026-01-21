Madrid, España; 21 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, comenzó su participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el más importante foro mundial de habla hispana y en el cual se determinan las tendencias y oportunidades para las y los empresarios más destacados de la rama turística.

Alfonso Martínez, mencionó que el principal objetivo es fortalecer la promoción de Morelia, sus atractivos culturales, artísticos y gastronómicos, que hacen de la capital, un lugar único en el mundo. También se buscarán afianzar alianzas estratégicas que permitan atraer viajeros internacionales.

Cabe destacar que en esta edición 2026, la FITUR tiene a México como país invitado. Asimismo, se espera la visita de 150 mil asistentes, así como 9 mil 500 empresas del sector de viajes y turismo provenientes de 155 países alrededor del planeta.

Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de Morelia, adelantó que durante esta semana, la delegación de Morelia sostendrán reuniones de trabajo con autoridades, representantes del sector de viajes, turismo global y tour operadores europeos, a la par de asistir a importantes eventos y conferencias del ramo turístico.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, señaló que la Comisión Fílmica de Morelia tendrá un papel importante en la FITUR, pues llevará a cabo diversos acercamientos con productores internacionales para promover al municipio como sede de filmaciones internacionales.

Así, el Gobierno de Morelia arranca su participación en la FITUR con la gran expectativa de seguir consolidando a la ciudad como un destino atractivo para el turismo y la inversión.