Uruapan, Mich.- 21 de enero de 2026.- Un joven resultó lesionado de gravedad al salir proyectado del vehículo que conducía y que volcó sobre el Libramiento Oriente de Uruapan, durante la mañana de este miércoles.

Trascendió que el afectado viajaba en un auto Nissan, Tiida de color gris y minutos antes de las 08:00 horas circulaba con dirección de norte a sur cuando perdió el control, chocó contra el camellón central y volcó aparatosamente, a la altura de la empacadora de aguacate Calavo.

El joven salió proyectado del vehículo por lo que sufrió graves lesiones principalmente en la cabeza, víctima que fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil Municipal y trasladada al hospital regional sin que se conozca su identidad hasta el momento.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona mientras personal de Tránsito y Vialidad Municipal realizó el peritaje correspondiente.