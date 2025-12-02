Uruapan, Mich.- 02 de diciembre de 2025.- Fue localizada otra osamenta humana en una fosa clandestina en un predio propiedad del Diputado Local Carlos Bautista Tafolla y su familia, ubicado en el Cerro de la Cruz, con lo que suman las 5 víctimas desenterradas en esa zona, al norte de la ciudad.

Trascendió que este martes, colectivos de madres buscadoras, junto con personal de la Comisión de Búsqueda, Fiscalía General del Estado (FGE), Protección Civil y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), continuaron con las excavaciones sobre el camino que conduce de Toreo el Alto a la localidad de Tiamba, donde localizaron otro entierro clandestino.

Los trabajos en el área se iniciaron el pasado viernes, luego de que el legislador Independiente, Bautista Tafolla, denunció el hallazgo de un cráneo humano que fue desenterrado por uno de sus perros en la zona donde había fuerte presencia de grupos delictivos.

En total suman dos fosas las que se han encontrado en dicha zona boscosa donde se exhumaron los restos óseos de 5 personas, pertenencias y ropa, que fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios de ley y su posible identificación.

Integrantes de los colectivos de madres buscadoras indicaron que las labores de búsqueda en esa zona se retomarán en próximos días, ya que se presume que podría haber más entierros ilegales.