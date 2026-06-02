Morelia, Mich.- Martes 02 de junio de 2026.- Dos personas, hombre y mujer, que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas tras ser impactadas y atropelladas por una camioneta sobre la avenida Río Grande, también conocida como Paseo del Eucalipto, en el cruce con Paseo de las Jacarandas, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales y de rescate.

#Video 🚨 Vehículo atropella a tripulantes de una moto en la colonia Prados Verdes de #Morelia ⚠️ pic.twitter.com/RjmyAwtG2g — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 3, 2026

El hecho se registró durante la noche de este martes, a la altura de la colonia Prados Verdes, y fue reportado por varios transeúntes al número de emergencias 911. Al sitio acudieron paramédicos de URI, quienes brindaron las primeras curaciones a los afectados.

Posteriormente arribaron socorristas de la Cruz Roja, quienes apoyaron en la atención prehospitalaria de los lesionados y los trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Por último, elementos de la Policía Morelia realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

AGENCIA RED 113