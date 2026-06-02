Gracias a las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal, encabezado por el Presidente Alfonso Martínez Alcázar, para construir una ciudad más bella, limpia, ordenada y verde, Morelia ha sido reconocida con la distinción internacional “Tree Cities of the World” (Ciudades Árbol del Mundo).

Este distintivo es otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Arbor Day Foundation (Fundación del Día del Árbol) a las ciudades que cumplen con estándares internacionales en materia de cuidado, preservación y manejo responsable del arbolado urbano.

Para obtener esta certificación de “Ciudad Árbol”, Morelia acreditó el cumplimiento de los cinco estándares internacionales establecidos por el programa, entre ellos contar con una estructura de gestión del arbolado, normatividad especializada, inventario y monitoreo de árboles, asignación presupuestal y actividades permanentes de concientización y participación ciudadana.

Guadalupe Díaz Chagolla, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia (Semas), dio a conocer que el reconocimiento será entregado al Ayuntamiento en los próximos días, y destacó que este reconocimiento refleja el compromiso de su administración del presidente Alfonso Martínez con el desarrollo sostenible y el bienestar de las familias morelianas.

“Queremos que Morelia siga siendo ejemplo, como una ciudad cada vez más verde, ordenada y con mejores espacios para nuestras familias. Este reconocimiento internacional confirma que vamos por el camino correcto en el cuidado de nuestro entorno y nuestros recursos naturales”, señaló la funcionaria.

Desde el inicio de la presente administración, se han impulsado acciones permanentes de reforestación, recuperación de áreas verdes, mantenimiento de espacios públicos y fortalecimiento de políticas ambientales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y construir una ciudad que se adapte a los retos ambientales.

Con este reconocimiento internacional, Morelia se integra a una red global de ciudades comprometidas con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la infraestructura verde urbana.