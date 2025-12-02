Morelia, Mich.- Martes 02 de diciembre de 2025.- Una transeúnte quedó gravemente herida tras ser atropellada por una camioneta de Seguridad Penitenciaria sobre la avenida Camelinas, al sur de la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente ocurrió la tarde de este martes, a pocos metros de la Calzada Ventura Puente y de La Paloma, frente a Plaza Fiesta Camelinas y a la altura de la colonia La Loma.

La identidad de la peatona es desconocida. Ella tiene entre 60 y 65 años de edad, es de complexión robusta, de cabello negro y vestía un suéter negro y una falda azul, trascendió en la cobertura de la noticia.

Unos oficiales solicitaron ayuda, luego llegaron paramédicos de Rescate, quienes le otorgaron los primeros auxilios a la paciente y la canalizaron de urgencia al Hospital de la Mujer. Unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.