La Huacana, Mich., 2 de diciembre de 2025.-“El rescate de eventos tradicionales en cada rincón del Distrito 22 es un aliciente para que las familias retomen la unidad y la sociedad vuelva a generar comunidad, por ello siempre estaré del lado de todos los eventos que aporten un granito de arena para regenerar el tejido social”, expresó Reyes Galindo Pedraza, legislador por el Distrito local 22.

El además coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán (GPPT), destacó que por ello participó y formó parte de la organización del ya tradicional Desfile y Encendido del Árbol Navideño en La Huacana.

“Para nuestra gente, este tipo de eventos son un símbolo de unidad, paz y esperanza en esta temporada; y al impulsar estas actividades buscamos que nos inspire a seguir construyendo un Michoacán más unido, solidario y en armonía”, indicó el legislador.

Por último, dijo que estas celebraciones deberían replicarse en cada uno de los municipios del Distrito 22, así como en todo el territorio michoacano, ya que abonan a generar armonía y paz entre la ciudadanía. “¡Que la magia de la Navidad nos mantenga unidos, solidarios y nos haga abrazarnos como comunidad!”, mencionó.

En el desfile y el encendido del árbol navideños, participaron la presidenta municipal de La Huacana, Yaritza Rosas Gaona, personal del Ayuntamiento, y la sociedad en general a través de las escuelas.