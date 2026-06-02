Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) emite una serie de recomendaciones a la población para fortalecer las medidas preventivas que protejan la salud de todos los integrantes de la familia durante la temporada de lluvias.

La dependencia enfatizó la importancia de evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una alimentación rica en vitaminas C y D, además de usar ropa adecuada y paraguas al salir a la vía pública. Asimismo, reiteró el llamado a mantener el lavado constante de manos con agua y jabón, y asegurar la correcta ventilación de los espacios cerrados en el hogar y áreas de trabajo para mitigar la proliferación de virus y bacterias.

En caso de mojarse por la lluvia, es fundamental retirarse la ropa, el calzado y los calcetines húmedos a la brevedad para evitar un descenso brusco de la temperatura corporal. Se aconseja tomar un baño con agua tibia y colocarse de inmediato prendas secas y abrigadoras.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de garganta, escurrimiento nasal o tos, es fundamental acudir a revisión médica y no automedicarse, ya que el uso indiscriminado de antibióticos o antigripales sin prescripción médica no solo puede enmascarar cuadros clínicos graves, sino que genera resistencia bacteriana y complicaciones severas.

La SSM recuerda a las y los michoacanos que todos los centros de salud del estado cuentan con el personal para atender de manera oportuna y completamente gratuita cualquier padecimiento respiratorio. Para conocer el centro más cercano a su domicilio, la población puede consultar la plataforma oficial michoacan.gob.mx/ubica-tu-modulo/