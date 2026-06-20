Morelia, Mich.- 20 de junio de 2026.- Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este sábado en un camino ubicado en las inmediaciones de la colonia El Jamanal, al poniente de Morelia, trascendió en la labor periodística.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) y agentes investigadores se trasladaron a la carretera a Joyitas, en el camino que conduce al basurero municipal, donde yacía el cadáver.

En el lugar fue localizado el cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años de edad, de complexión delgada, tez clara, barba y bigote. La víctima estaba boca abajo, descalza, maniatada y amarrada también de los pies.

Asimismo, vestía un pantalón de mezclilla y una playera negra. El ahora occiso presenta una lesión cortante en el cuello.

El fallecido permanece en calidad de no identificado y fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía de Michoacán emprendió los actos de investigación correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

AGENCIA RED 113