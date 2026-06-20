Morelia, Mich.- Sábado 20 de junio de 2026.- Un automóvil Volkswagen que fue impactado por dos tractocamiones terminó proyectado contra el muro divisorio del Puente Paso Superior Ferroviario Independencia, en la ciudad de Morelia. Afortunadamente, el conductor resultó ileso, comentaron fuentes policiales.

El aparatoso accidente se registró durante la mañana de este sábado, en el sentido de la Fiscalía General del Estado (FGE) hacia el Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, justo frente a la colonia Sentimientos de la Nación.

Al sitio acudieron patrulleros estatales y municipales, así como bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes auxiliaron al afectado y abanderaron la zona para prevenir otro percance.

Agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado. En cuanto a los tractocamiones involucrados, estos fueron alcanzados por los patrulleros y asegurados.