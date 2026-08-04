Morelia, Mich.- Lunes 03 de agosto de 2026.- Un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atacado a balazos la noche de este lunes en la colonia Lomas del Durazno, ubicada al sur de la capital michoacana, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió sobre la calle Felipe Sandoval y/o La Fuentecita, cerca de la vialidad Felipe Llera. De acuerdo con las fuentes, vecinos de la zona escucharon al menos 10 detonaciones de arma de fuego y momentos después descubrieron que una persona había sido herida.

Movilización de cuerpos de auxilio

Tras recibir el reporte al número de emergencias 911, al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes localizaron a la víctima, le brindaron los primeros auxilios y la canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Aseguran indicios en la escena

Durante las labores de inspección, los uniformados encontraron al menos seis casquillos percutidos en el lugar de los hechos, así que delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes.