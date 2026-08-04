Morelia, Michoacán; 04 de agosto de 2026.- Dentro de las actividades de verano preparadas por el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a la presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento “Morelia siente la danza” en el Palacio Municipal.

La presentación se llevará a cabo el sábado 08 de agosto a las 19:00 horas, con entrada gratuita. Su objetivo es ofrecer una alternativa artística y cultural durante el periodo vacacional de verano, a través de un espectáculo que celebra la riqueza de las tradiciones dancísticas de México.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que este tipo de actividades “fortalecen el acceso a la cultura y permiten que espacios emblemáticos de la ciudad se conviertan en escenarios vivos para las expresiones artísticas”.

El Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia está integrado por más de 30 jóvenes morelianos comprometidos con esta disciplina artística, bajo la dirección del maestro Efraín Hernández Farfán, quienes representan a nuestra ciudad y promueven la cultura mexicana y el patrimonio artístico del país.

El programa iniciará con un homenaje a Michoacán para, posteriormente, dar paso a un recorrido por distintas regiones de México mediante una selección de danzas que reflejan la diversidad, el colorido y la riqueza del folklore nacional.

Cabe destacar que el acceso será con cupo limitado, por lo que se invita a la ciudadanía a llegar con anticipación para asegurar su lugar y disfrutar de esta función especial que celebra la riqueza del folklore mexicano.

Así como cabe recordar que el Palacio Municipal se ubica en el número 403 de la calle Allende, en el Centro Histórico de la ciudad.