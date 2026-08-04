Morelia, Michoacán, 4 de agosto de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el libramiento Ignacio Zaragoza de Pátzcuaro será rehabilitado en su totalidad luego de que esta vialidad sufriera severas afectaciones por la tromba registrada este lunes en el municipio de la zona lacustre.

El mandatario justificó que la intervención de esta vía de comunicación vehicular es muy necesaria al ser la principal vía periférica que rodea la zona urbana de Pátzcuaro, siendo utilizada no solo por sus habitantes sino también por visitantes, turistas y el sector productivo de la región.

Compartió que la obra se trabajará en conjunto con el Ayuntamiento de Pátzcuaro, tras coincidir en que debe atenderse la rehabilitación de dicho libramiento para garantizar seguridad vial a los usuarios y peatones.

A lo que se instruirá a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), encabezar el desarrollo de este proyecto para avanzar con su inmediata ejecución y modernización.