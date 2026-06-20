Morelia, Michoacán, a 20 de junio del 2026.- La grandeza de Michoacán tiene una de sus expresiones más profundas en los pueblos originarios, cuya resistencia histórica, cosmovisión y aportaciones culturales han dado identidad y fortaleza a nuestro estado, afirmó Octavio Ocampo, promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán. Señaló que las comunidades indígenas representan un legado invaluable que se refleja en sus tradiciones, su riqueza artesanal, su conocimiento ancestral y su vocación agrícola, elementos que han contribuido al desarrollo de generaciones enteras.

Ocampo destacó que reconocer la importancia de los pueblos originarios implica también escuchar sus necesidades y atender los desafíos que enfrentan en la actualidad. “La historia de Michoacán no puede entenderse sin la participación de sus comunidades indígenas. Son ejemplo de organización, de defensa de sus raíces y de amor por su tierra. Su visión del mundo y su relación con la naturaleza son enseñanzas que debemos valorar y preservar”, expresó.

Asimismo, advirtió que muchas comunidades atraviesan momentos complejos marcados por la violencia, la inseguridad, el desplazamiento forzado y condiciones de vulnerabilidad que afectan su desarrollo y bienestar. Ante ello, sostuvo que es indispensable fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar la paz, la seguridad, el respeto a los derechos colectivos y mejores oportunidades para las familias indígenas. “Recuperar la grandeza de Michoacán también significa construir condiciones para que nuestros pueblos originarios vivan con dignidad, tranquilidad y pleno acceso al desarrollo”, concluyó.