Morelia, Mich.- Sábado 14 de marzo de 2026.- Un hombre aparentemente alcoholizado fue encontrado sin vida en el Parque Siervo de la Nación, ubicado dentro de la colonia Eduardo Ruiz, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

Trascendió que al susodicho se le apreció una lesione en el pecho, probablemente derivado de una caída y del golpe contra una banca de concreto; sin embargo, las instancias competentes investigan las causas del deceso.

El hallazgo ocurrió durante los primeros minutos de este sábado, a pocos metros de la avenida Pedregal y cerca del Libramiento Norponiente. Unas personas reportaron al masculino al número de emergencias.

Después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del ciudadano, mismo que no está identificado. Él tenía entre 55 y 60 años de edad; además, junto al cuerpo fue encontrada una bebida embriagante.

Los oficiales delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, a efecto de determinar la causa de la defunción.

AGENCIA RED 113