RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 13 de marzo de 2026.- La regidora por el PRD Michoacán, Lucía

Martínez Manríquez, manifestó públicamente su inconformidad luego de asegurar que

fue objeto de una falta de respeto durante una sesión del Instituto de la Juventud

Moreliana, en la que se llevó a cabo la toma de protesta del jurado calificador encargado

de otorgar la Presea al Mérito Juvenil 2026.

De acuerdo con lo señalado por la propia funcionaria, acudió a la sesión en su carácter

de integrante del cuerpo de gobierno del instituto, tras haber sido convocada

formalmente para participar en el evento protocolario.

Sin embargo, la regidora expresó que durante el desarrollo de la actividad no fue

presentada ante los asistentes, pese a que sí se realizó la presentación del resto de las y

los integrantes presentes.

A través de un posicionamiento, Martínez afirmó que no tolerará actos que considere

una falta de respeto hacia su persona por parte del instituto y de su directora.

“Se me hace una falta de educación que no me presentaran en el evento al que fui

convocada cuando se presentó a todos los miembros”, expresó.

Hasta el momento, ni el Instituto de la Juventud Moreliana ni su directora han emitido

un pronunciamiento oficial respecto a lo señalado por la regidora.

La Presea al Mérito Juvenil es un reconocimiento que busca destacar a jóvenes

morelianos por su trayectoria, liderazgo y aportaciones en distintos ámbitos sociales.