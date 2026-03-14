RED 113 MICHOACÁN/Redacción
Morelia, Mich.- 13 de marzo de 2026.- La regidora por el PRD Michoacán, Lucía
Martínez Manríquez, manifestó públicamente su inconformidad luego de asegurar que
fue objeto de una falta de respeto durante una sesión del Instituto de la Juventud
Moreliana, en la que se llevó a cabo la toma de protesta del jurado calificador encargado
de otorgar la Presea al Mérito Juvenil 2026.
De acuerdo con lo señalado por la propia funcionaria, acudió a la sesión en su carácter
de integrante del cuerpo de gobierno del instituto, tras haber sido convocada
formalmente para participar en el evento protocolario.
Sin embargo, la regidora expresó que durante el desarrollo de la actividad no fue
presentada ante los asistentes, pese a que sí se realizó la presentación del resto de las y
los integrantes presentes.
A través de un posicionamiento, Martínez afirmó que no tolerará actos que considere
una falta de respeto hacia su persona por parte del instituto y de su directora.
“Se me hace una falta de educación que no me presentaran en el evento al que fui
convocada cuando se presentó a todos los miembros”, expresó.
Hasta el momento, ni el Instituto de la Juventud Moreliana ni su directora han emitido
un pronunciamiento oficial respecto a lo señalado por la regidora.
La Presea al Mérito Juvenil es un reconocimiento que busca destacar a jóvenes
morelianos por su trayectoria, liderazgo y aportaciones en distintos ámbitos sociales.