Tzintzuntzan, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron la nueva ruta aérea AIFA-Morelia-Uruapan, de Aerus, que facilitará la conexión con los destinos turísticos y de negocios del estado.

En conferencia de prensa desde el Pueblo Mágico de Tzintzuntzan, el mandatario detalló que el costo será de mil 700 pesos, con una frecuencia de seis vuelos por semana, lo que contribuirá a impulsar la movilidad regional y a fortalecer el turismo nacional e internacional, ya que ahora llegar a Michoacán será más rápido y sencillo.

Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, aportó que la ruta del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ayudará a diversificar la oferta turística de México. “Todo esto que hacemos es para un solo motivo: incrementar la llegada de turistas a este gran estado”, dijo.

Además, informó que en enero de este año Michoacán registró un incremento del 12 por ciento en el número de turistas, con 728 mil, en comparación con el mismo mes de 2025, así como un 12 por ciento más en conectividad de vuelos.

En tanto, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, dio a conocer que los boletos ya se encuentran disponibles en las páginas vivaaerobus.com y flyaerus.com.

Participaron en la conferencia de prensa el director general de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada Robles; el CEO de Haz Deporte, Antonio Álvarez Martínez; y el presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, José Luis Sosa Limón.