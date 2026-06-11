Morelia, Mich.- Jueves 11 de junio de 2026.- Un hombre fue encontrado asesinado a balazos en la calle Acalpican de la colonia 18 de Marzo, ubicada al poniente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este jueves en el referido lugar, así que algunos vecinos reportaron la situación al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros municipales, quienes confirmaron el deceso del individuo y acordonaron el área para preservar posibles indicios.

Trascendió que la víctima permanece en calidad de no identificada. El fallecido tenía aproximadamente 35 años de edad y vestía pantalón de mezclilla color negro.

Posteriormente arribó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas realizaron las actuaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la necropsia de ley.



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