Morelia, Michoacán, a 26 de julio de 2026.– “Hoy iniciamos las Asambleas Regionales para Recuperar la Grandeza de Michoacán con el objetivo de organizarnos para ganar el Gobierno del Estado, las alcaldías y más espacios en el Congreso local. El PRD será protagonista del proceso electoral de 2027; vamos a recuperar los municipios del Oriente y esta región se pintará de amarillo”, afirmó el promotor del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, al encabezar el primer encuentro regional celebrado en Zitácuaro.

Durante la asamblea regional, y ante más de mil 500 personas, Ocampo dio la bienvenida a Apolinar Vargas García, regidor priista de Tuzantla, quien anunció su incorporación al PRD Michoacán. En el encuentro participaron militantes y liderazgos de Zitácuaro, Tuzantla, Jungapeo, Irimbo, Juárez, Tuxpan, Hidalgo, Senguio, Tlalpujahua, Maravatío, Aporo y Angangueo, como parte del inicio de una serie de reuniones que se realizarán en las distintas regiones del estado.

En su mensaje, Octavio Ocampo señaló que los recorridos realizados por Michoacán le han permitido conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las comunidades. Indicó que la entidad cuenta con biodiversidad, cultura, tradiciones y capacidad productiva, además del talento de su población; sin embargo, sostuvo que ese potencial no se refleja en la economía de las familias. Asimismo, afirmó que quienes pretendan gobernar desde un escritorio, sin escuchar a la ciudadanía, difícilmente encontrarán soluciones a los problemas del estado.

Ocampo señaló que uno de los principales planteamientos que ha escuchado durante sus recorridos es la demanda de vivir en paz y en condiciones que permitan a comerciantes, productores y familias desarrollar sus actividades. Añadió que el Gobierno debe poner orden y sostuvo que el bienestar será posible cuando la ciudadanía pueda desarrollar sus actividades con tranquilidad. Asimismo, convocó a la militancia a fortalecer la organización del partido, recorrer las colonias y comunidades, reencontrarse con la ciudadanía y promover un proyecto basado en la pluralidad y la democracia para recuperar la grandeza de Michoacán.

La presidenta interina del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, señaló que las asambleas regionales representan un espacio para fortalecer la organización del partido y mantener el diálogo con la ciudadanía. “La fortaleza del PRD está en su militancia y en el trabajo que realizamos en cada municipio. Estas asambleas nos permitirán escuchar, organizarnos y construir, junto con la ciudadanía, la ruta para recuperar la grandeza de Michoacán”, expresó.

En el encuentro también participaron el presidente municipal de Tuzantla, Fernando Ocampo, quien destacó la incorporación de personas provenientes de otras fuerzas políticas al PRD y llamó a consolidar el proyecto partidista en la región. Por su parte, la presidenta municipal de Irimbo, Susy Ruiz, señaló que la unidad y el trabajo en equipo serán fundamentales para fortalecer la organización territorial y avanzar en la construcción del proyecto rumbo al proceso electoral de 2027.