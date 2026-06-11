Morelia, Michoacán; 11 de junio del 2026.-El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) de Morelia, a través del Departamento de Bacheo, realizó trabajos de rehabilitación en diversos puntos de la ciudad.

Lo anterior, como parte de las acciones derivadas de intervenciones previas efectuadas por las áreas de Distribución y Alcantarillado, para la atención de fugas de agua potable y reparaciones en la red de drenaje sanitario.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, reconoció el compromiso del personal y destacó que, pese a las condiciones climatológicas registradas en los últimos días, las distintas áreas han realizado esfuerzos extraordinarios para mantener los servicios a la población.

Estas labores permiten restituir las condiciones de las vialidades una vez concluidos los trabajos hidráulicos y sanitarios, garantizando una atención integral a los reportes realizados por la ciudadanía y contribuyendo a mejorar la movilidad y seguridad.

Asimismo, Torres Ramírez señaló que la atención a los reportes ciudadanos continúa siendo una prioridad para el organismo, por lo que se mantiene un seguimiento permanente a las solicitudes relacionadas con agua potable, alcantarillado y rehabilitación de vialidades intervenidas.

Estas acciones forman parte del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad y mejorar la calidad de los servicios públicos que reciben las familias morelianas.