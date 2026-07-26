Jacona, Mich.- 26 de julio de 2026.- Un joven hasta el momento desconocido fue privado de la vida con disparos de arma de fuego, en las inmediaciones de la Presa de La Luz, en esta municipalidad de Jacona.

#Video 🚨 Con impactos de bala en pleno rostro privan de la vida a un joven en la Presa de La Luz, Jacona #Michoacán⚠️ pic.twitter.com/pTrxeaMCOy — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 27, 2026

Fue la noche de este domingo, cuando los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaban patrullajes de vigilancia y fueron notificados sobre detonaciones de arma de fuego en el citado parque recreativo.

De inmediato los uniformados se trasladaron al citado lugar donde localizaron a un muchacho tirado boca arriba con impactos de proyectil de arma de fuego en el rostro, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron momentos después y al revisar al masculino informaron que carecía de signos vitales, por lo que los oficiales acordonaron la zona.

Respecto al fallecido se conoció que tenía entre 20 y 25 años de edad, el cual vestía playera blanca con leyenda “Calvin Klein”, sudadera gris, gorra negra, bóxer negro y pantalón de mezclilla, así como tenis negro.

Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo local en espera de que sea identificado por sus deudos.

AGENCIA RED 113