Jacona, Mich.- 26 de julio de 2026.- Un joven hasta el momento desconocido fue privado de la vida con disparos de arma de fuego, en las inmediaciones de la Presa de La Luz, en esta municipalidad de Jacona.

Fue la noche de este domingo, cuando los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaban patrullajes de vigilancia y fueron notificados sobre detonaciones de arma de fuego en el citado parque recreativo.

De inmediato los uniformados se trasladaron al citado lugar donde localizaron a un muchacho tirado boca arriba con impactos de proyectil de arma de fuego en el rostro, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron momentos después y al revisar al masculino informaron que carecía de signos vitales, por lo que los oficiales acordonaron la zona.

Respecto al fallecido se conoció que tenía entre 20 y 25 años de edad, el cual vestía playera blanca con leyenda “Calvin Klein”, sudadera gris, gorra negra, bóxer negro y pantalón de mezclilla, así como tenis negro.

Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo local en espera de que sea identificado por sus deudos.

AGENCIA RED 113

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