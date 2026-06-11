Morelia, Michoacán, a 11 de junio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está lista para recibir a miles de adultos, jóvenes, niñas y niños que se darán cita para disfrutar de las actividades que tiene preparado el Tianguis de la Ciencia, este próximo viernes 12 y sábado 13 de junio.

La rectora Yarabí Ávila González, invitó a todas las familias a ser parte de la gran fiesta del conocimiento que año con año se ha consolidado en uno de los eventos de divulgación de la ciencia más importantes de México.

“Las y los esperamos en la Universidad Michoacana, en donde nuestras y nuestros investigadores, docentes y alumnos compartirán gran parte de la riqueza que se genera en la Máxima Casa de Estudios, nos dará mucho gusto recibir a las niñas y niños que esperamos que en un futuro formen parte de la comunidad nicolaita”, compartió.

Es importante señalar que el Tianguis de la Ciencia se llevará a cabo el viernes 12 de junio en un horario de las 8:00 horas a las 16:00 horas, y el sábado 13 de junio, de las 10:00 horas a las 17:00 horas, en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

La entrada es totalmente gratuita, y las y los asistentes podrán disfrutar de más de 500 talleres con alrededor de mil 500 actividades científicas.