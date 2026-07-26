Madero, Michoacán, 26 de julio de 2026.- Para fortalecer la infraestructura vial e impulsar el desarrollo económico de una de las regiones de mayor productividad de la entidad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la inauguración del Boulevard Elías Pérez Ávalos en la cabecera municipal de Madero.

Destacó que esta obra estratégica optimizará la movilidad de más de 6 mil 200 vehículos que transitan diariamente por la zona, facilitando el traslado seguro de habitantes, pasajeros y mercancías clave para la economía local.

“Por aquí pasan muchísimos autobuses, transporte de carga con berries y aguacate. Es una zona muy productiva de Michoacán y que debe tener lo mejor posible sus carreteras”, resaltó el mandatario estatal.

Explicó que la inversión total del Gobierno del Estado en el municipio asciende a 78 millones de pesos, presupuesto que contempla la intervención del acceso a la comunidad de Etúcuaro y la entrega de cerca de 300 toneladas de cemento para obras locales.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que la modernización del boulevard comprendió un tramo de 1.3 kilómetros para beneficio directo de 10 mil habitantes.

Zarazúa Sánchez recordó que al inicio de la presente administración el 70 por ciento de la red carretera estatal se encontraba deteriorada. Sin embargo, gracias al plan integral de infraestructura vial ejecutado a la fecha, se han logrado rehabilitar alrededor de 2 mil 200 kilómetros de carreteras en todo Michoacán.