Lázaro Cárdenas, Mich.- 08 de junio de 2026.- Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron hallados al interior de una camioneta volcada, en un canal de aguas de riego de la tenencia de El Habillal, municipio de Lázaro Cárdenas.

Las autoridades recibieron un reporte ciudadano que alertaba sobre una camioneta Nissan tipo Pick-up, a un costado de una brecha de dicha población, lo que movilizó a personal de la Policía Municipal y paramédicos, quienes a su arribo descubrieron a los dos masculinos muertos.

Los fallecidos posteriormente fueron identificados como Misael V. de 54 años y Rafael S. de 42 años de edad, este último elemento de la Marina Armada de México.

De acuerdo con familiares de los ahora occisos, desconocían su paradero desde el día de ayer después de la cabalgata en la tenencia de Playa Azul.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado acudió al área de intervención para realizar los correspondientes actos de investigación y el levantamiento de los cuerpos, para su posterior traslado al Semefo local.

RED 113