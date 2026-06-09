Uruapan, Mich.- 08 de junio de 2026.- Cuantiosos daños materiales dejó el choque de un autobús de turismo contra dos vehículos y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto al quedarse sin frenos, en la colonia Francisco J. Múgica, al norte de la ciudad de Uruapan.

Fue la noche de este lunes, cuando el conductor dejó el autotransporte con el motor encendido, pero no aseguró correctamente el freno, por lo que la unidad comenzó a avanzar sin control sobre la prolongación de la calle Sinaloa, chocó contra un vehículo Nissan, Versa, color arena y otro automóvil color azul.

El autobús de color amarillo siguió su alocada carrera varios metros hasta que terminó su alocada carrera al estrellarse contra un poste de concreto, a unos metros de la Calzada Benito Juárez.

El accidente movilizó a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes confirmaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas, sólo cuantiosas pérdidas materiales, por lo que se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y aseguraron las unidades siniestradas, para que la autoridad competente sea la que determine responsabilidades.

RED 113