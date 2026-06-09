El Derecho a la Ciudad

MACROCEFALIA URBANA EN MICHOACÁN

Salvador García Espinosa

Nadie podría negar que en México la principal ciudad, en términos poblacionales, es la Ciudad de México, con aproximadamente 9.2 millones de habitantes, y si se considera el área urbana, que más allá de los límites político-administrativos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), habitan 22 millones de personas, lo que representa casi la quinta parte de la población total del país. Su actividad económica, en consecuencia, genera el 30% del Producto Interno Bruto. Esto es resultado de un proceso histórico que comenzó con la concentración del poder del Estado y luego con la concentración de inversiones en infraestructura y equipamiento, así como varios procesos de incentivos para la concentración industrial.

#Columna | Macrocefalia urbana en Michoacán. El análisis del Dr. Salvador García Espinosa en El Derecho a la Ciudad #Opinión https://t.co/5reglPfmZE pic.twitter.com/FCVjs4OHVZ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 9, 2026

La metáfora “cabeza grande” o “macrocefalia” se utiliza para referirse a proceso como el descrito en México, donde la población se encuentra concentrada en pocas ciudades, siempre capitales y en una enorme desproporción con las demás ciudades que conforman el sistema urbano. México es una muestra clara de esta manifestación, al tener una ciudad central, la ZMVM, con 22 millones de habitantes; le sigue en importancia poblacional la Zona Metropolitana de Monterrey y la Zona Metropolitana de Guadalajara, con poco más de 5 millones de personas cada una, es decir, una cuarta parte de la población de la CDMX.

Esta macrocefalia urbana es un fenómeno que no sólo propicia la concentración de inversiones públicas y privadas, sino que provoca el colapso de los servicios básicos,agudiza los problemas de movilidad urbana, acentúa la segregación espacial y polariza una severa desigualdad regional. El último intento por contrarrestar esta megaconcentración fue cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso la desconcentración de 22 Secretarías de Estado, en que pretendió, sin éxito, trasladar a igual número de entidades federativas.

Michoacán, como la mayoría de los estados, reproduce esta macrocefalia. La Zona Metropolitana de Morelia (ZMM) concentra casi 1 millón 100 mil habitantes, que representan la quinta parte de la población total del estado. Sin embargo, la ciudad que le sigue en importancia poblacional es Zamora y su zona conurbada con Jacona, cuya población en conjunto representa menos de la cuarta parte de la de ZMM, muy similar al caso de Uruapan y La Piedad.

La excesiva concentración de población en la capital del estado de Michoacán ha propiciado no sólo un acaparamiento de inversiones, sino una disminución significativa en el potencial regional de ciudades como Apatzingán, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo y Zacapu entre otras más.

Michoacán presenta una diversidad geográfica que ha dado origen a 10 distintas regiones,en las que se ha privilegiado el criterio de cuencas hidrográficas para efectos de planeación administrativa. Sin embargo, ha faltado una verdadera política de impulso regional, que permita potenciar en las diferentes vertientes el desarrollo de localidades estratégicas, a fin de, no sólo redistribuir la población en las diferentes regiones, sino potenciar el aprovechamiento y la competitividad de cada región en el contexto local, nacional y global.

Nadie podría negar que en México la principal ciudad, en términos poblacionales, es la Ciudad de México, con aproximadamente 9.2 millones de habitantes, y si se considera el área urbana, que más allá de los límites político-administrativos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), habitan 22 millones de personas, lo que representa casi la quinta parte de la población total del país. Su actividad económica, en consecuencia, genera el 30% del Producto Interno Bruto. Esto es resultado de un proceso histórico que comenzó con la concentración del poder del Estado y luego con la concentración de inversiones en infraestructura y equipamiento, así como varios procesos de incentivos para la concentración industrial.

La metáfora “cabeza grande” o “macrocefalia” se utiliza para referirse a proceso como el descrito en México, donde la población se encuentra concentrada en pocas ciudades, siempre capitales y en una enorme desproporción con las demás ciudades que conforman el sistema urbano. México es una muestra clara de esta manifestación, al tener una ciudad central, la ZMVM, con 22 millones de habitantes; le sigue en importancia poblacional la Zona Metropolitana de Monterrey y la Zona Metropolitana de Guadalajara, con poco más de 5 millones de personas cada una, es decir, una cuarta parte de la población de la CDMX.

Esta macrocefalia urbana es un fenómeno que no sólo propicia la concentración de inversiones públicas y privadas, sino que provoca el colapso de los servicios básicos,agudiza los problemas de movilidad urbana, acentúa la segregación espacial y polariza una severa desigualdad regional. El último intento por contrarrestar esta megaconcentración fue cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso la desconcentración de 22 Secretarías de Estado, en que pretendió, sin éxito, trasladar a igual número de entidades federativas.

Michoacán, como la mayoría de los estados, reproduce esta macrocefalia. La Zona Metropolitana de Morelia (ZMM) concentra casi 1 millón 100 mil habitantes, que representan la quinta parte de la población total del estado. Sin embargo, la ciudad que le sigue en importancia poblacional es Zamora y su zona conurbada con Jacona, cuya población en conjunto representa menos de la cuarta parte de la de ZMM, muy similar al caso de Uruapan y La Piedad.

La excesiva concentración de población en la capital del estado de Michoacán ha propiciado no sólo un acaparamiento de inversiones, sino una disminución significativa en el potencial regional de ciudades como Apatzingán, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo y Zacapu entre otras más.

Michoacán presenta una diversidad geográfica que ha dado origen a 10 distintas regiones,en las que se ha privilegiado el criterio de cuencas hidrográficas para efectos de planeación administrativa. Sin embargo, ha faltado una verdadera política de impulso regional, que permita potenciar en las diferentes vertientes el desarrollo de localidades estratégicas, a fin de, no sólo redistribuir la población en las diferentes regiones, sino potenciar el aprovechamiento y la competitividad de cada región en el contexto local, nacional y global.