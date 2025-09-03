Jiménez, Mich. – Miércoles 03 de septiembre de 2025.- Los restos desmembrados de tres personas fueron encontrados dentro de costales de yute, los cuales estaban cerca de la carretera El Zapote-San Lorenzo, poblaciones ubicadas en el municipio de Jiménez, informaron autoridades policiales.

Unos vecinos de la zona realizaron el macabro hallazgo durante la mañana de este miércoles y alertaron al número de emergencias 911; los cadáveres estaban en la entrada a la comunidad de El Zapote.

En el sitio se presentaron patrulleros locales, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de posibles indicios, además pidieron la intervención de la Fiscalía Regional.

Especialistas de la comentada institución se encargaron de las investigaciones correspondientes, procesaron la escena y trasladaron los restos a la morgue para los estudios pertinentes. La identidad de las víctimas es desconocida.

RED 113