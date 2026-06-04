Morelia, Michoacán; 04 de junio de 2026.- Con el objetivo de brindar mayor bienestar y seguridad a las familias morelianas, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, supervisó los trabajos que personal del área de Alcantarillado realiza en la colonia Valle de las Rosas, al norte de la ciudad.

Durante el recorrido de supervisión, Adolfo Torres Ramírez destacó que estas obras forman parte de los esfuerzos permanentes del organismo para atender de manera directa las necesidades ciudadanas, especialmente en puntos donde las precipitaciones intensas pueden agravar problemas históricos de infraestructura.

Esta acción responde a una problemática que durante años afectó a las y los vecinos de la zona, ya que las aguas residuales eran vertidas a la infraestructura pluvial, provocando que durante las lluvias se registraran retornos hacia algunos domicilios, generando molestias y riesgos para las familias.

Las labores se desarrollan sobre la calle Sindurio 99, casi esquina con Periférico Paseo de la República, donde se lleva a cabo la instalación de 48 metros de tubería sanitaria que permitirá conducir adecuadamente las descargas domésticas hacia la red correspondiente.

El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar mantiene el compromiso de impulsar acciones que fortalezcan los servicios públicos y contribuyan a construir una ciudad más ordenada, segura y resiliente ante la temporada de lluvias, priorizando siempre la atención a las y los morelianos.