Morelia, Mich. – Miércoles 03 de septiembre de 2025.- Una combi de la Ruta Crema 1 chocó contra la retaguardia de un auto y ocasionó una carambola que perjudicó al menos otros cuatro automotores y dejó algunas personas lastimadas, percance ocurrido sobre la Avenida Morelos Norte de Morelia, en el cruce con Avenida Héroes de Nocupétaro.

#Video | Se registra carambola vehicular a la altura del Monumento al Pípila, en #Morelia. Sucedió sobre la Avenida Morelos Norte en el cruce con Avenida Héroes de Nocupétaro. Algunos ocupantes de las unidades involucradas resultaron lastimados.



Vía @red113michoacan pic.twitter.com/ODFG9kDyod — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 4, 2025

Fuentes allegadas al tema informaron lo anterior y agregaron que el incidente tuvo lugar a la altura del Monumento al Pípila. El hecho fue alertado al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron unos patrulleros y paramédicos, éstos últimos atendieron a los heridos, en tanto que los oficiales abanderaron el incidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Extraoficialmente se supo que la combi al parecer se quedó sin frenos y sucedió el accidente con los resultados ya descritos.