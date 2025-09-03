Morelia, Michoacán; 03 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantuvo una reunión virtual con el Cabildo de Sacramento (California), estrechando los lazos de cooperación entre ambas ciudades, en seguimiento a la propuesta de hermanamiento con la capital michoacana.

El alcalde se comunicó con Eric Guerra, concejal de Sacramento y promotor del hermanamiento con Morelia, en un entusiasta diálogo en el que se plantearon importantes intercambios económicos, culturales y académicos de beneficio para ambas poblaciones.

Alfonso Martínez destacó que la conectividad aérea que hoy tiene Morelia, permite a las familias de Sacramento visitar la capital michoacana en vuelo directo, ya sea para realizar turismo, visitar a sus seres queridos, o incluso invertir en territorio mexicano.

Eric Guerra comentó que las nuevas generaciones de mexicanos en Sacramento quieren conocer Morelia y Michoacán; así como planteó que los estudiantes de su ciudad puedan comunicarse con jóvenes morelianos, en un provechoso intercambio académico para practicar el idioma español.

“Tener un hermanamiento es eso: ver cómo nos ayudamos entre ambos municipios”, resaltó Alfonso Martínez, acompañado por el coordinador de Gabinete, Alberto Guzmán Díaz, y el director de Atención a Migrante, Daniel Aguilar Guillén.

Para finalizar, ambas autoridades se extendieron mutuamente una invitación a sus ciudades para la próxima temporada de festivales culturales, y expresaron su aprobación a la propuesta de hermanamiento que será votada próximamente por el Cabildo de Sacramento.