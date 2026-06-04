Ciudad de México, 4 de junio de 2026.- Michoacán inició su presencia en Punto México, espacio de promoción turística nacional e internacional ubicado en la capital del país, donde durante todo el mes de junio se exhibirán y comercializarán artesanías, productos locales y experiencias turísticas que reflejan la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de “el alma de México”.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, quien acudió en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la presencia del estado busca fortalecer la economía de artesanas, artesanos y productores michoacanos, aprovechando la afluencia de visitantes nacionales e internacionales que llegarán al país con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de promover los atractivos turísticos y la oferta hotelera de Michoacán.

Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, estuvo presente en el evento inaugural y reconoció la importancia de Michoacán en materia turística. “Ya llegaron las mariposas monarca a CDMX y andan por todos lados. Están aquí por la importancia del estado, qué maravilla”, declaró la funcionaria.

En Punto México participan 10 artesanas y artesanos, además de 10 productores michoacanos, quienes compartirán con el público una amplia variedad de expresiones artesanales, como laca perfilada en oro, metalistería, catrinas, textiles y otras piezas que forman parte del patrimonio cultural de la entidad. De manera complementaria, ocho artesanas y artesanos, así como ocho productores pertenecientes a la marca colectiva Michoacán de Origen, también tienen presencia en el Museo Palacio Postal de la Ciudad de México.

La estrategia contempla, además, la participación de representantes del sector turístico, entre ellos operadores turísticos, hoteleros y agencias de viajes, quienes promoverán los destinos, experiencias y servicios que ofrece Michoacán, a fin de posicionar al estado como uno de los principales referentes turísticos del país.

El secretario de Turismo destacó que esta participación se realiza en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. A través de esta muestra, las y los asistentes podrán conocer y adquirir piezas elaboradas por maestras y maestros artesanos ganadores de premios estatales, así como productos distintivos elaborados por manos michoacanas. Punto México, ubicado en avenida Presidente Masaryk número 172, en Polanco, se convierte durante este mes en una ventana para descubrir la grandeza cultural, artesanal, gastronómica y turística de Michoacán.