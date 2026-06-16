Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- Como parte de las acciones operativas permanentes en Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a un hombre y aseguró más de 3.5 kilogramos de hierba verde con las características propias de la marihuana.

La acción fue realizada por agentes del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM), quienes durante labores de inspección y vigilancia sobre la salida a Quiroga marcaron el alto al conductor de un vehículo sedán por irregularidades en sus placas de circulación. En el vehículo fueron localizados varios paquetes y bolsas que contenían hierba verde seca con características de la marihuana.

Asimismo, mediante el uso de tecnología especializada de inspección, se localizaron más envoltorios ocultos en distintas áreas del automóvil, logrando el aseguramiento total de más de 3.5 kilogramos del enervante.

Derivado de estos hechos, se procedió a la detención de un hombre, quien junto con la sustancia asegurada y el vehículo, fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las actuaciones legales correspondientes.