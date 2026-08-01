La Piedad, Michoacán.- Gaby Molina recorrió La Piedad y sus alrededores para dialogar con trabajadoras, trabajadores, productores, comerciantes, cooperativistas, docentes, jóvenes, empresarios y emprendedores que sostienen la actividad económica de la región. Durante su visita reconoció la vocación productiva del municipio y afirmó que el crecimiento regional pasa por fortalecer la infraestructura, atraer inversión y generar mayores oportunidades para las familias.

Como parte de su agenda, la aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional visitó la Cooperativa Textil Artesanal, desde donde destacó la importancia de impulsar las actividades productivas de la región que muestran la riqueza cultural de la misma. Realizó un brigadeo en el Mercado Municipal, encabezó una asamblea informativa y sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación.

En los distintos encuentros, Gaby Molina escuchó de primera mano las inquietudes y propuestas de quienes impulsan el desarrollo económico de La Piedad, de jóvenes, docentes y líderes de diversos sectores. Señaló que la cercanía, la capacidad para construir acuerdos y la honestidad permiten comprender los retos de cada región y convertir el diálogo con la ciudadanía en una agenda que responda a las necesidades reales de Michoacán.

Asimismo, subrayó que los gobiernos federal y estatal de Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez Bedolla han respaldado el desarrollo regional mediante obras estratégicas, como la modernización de la infraestructura carretera y una inversión de cerca de 80 millones de pesos en infraestructura educativa dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, acciones que fortalecen la competitividad y generan mejores condiciones para quienes todos los días mueven la economía del estado.

“Hablar con el pueblo, caminar mucho, caminar aún bajo la lluvia, bajo la tempestad, eso seguiremos haciendo, vamos por un mayor bienestar y paz para Michoacán”, expresó Gaby Molina en su gira por la región, acompañada de Guadalupe Sánchez, exdiputada federal de La Piedad; Benjamín Buenrostro Ramírez, luchador social y Fundador de la Casa de la Cultura y de la Escuela de Artes; Angélica Sánchez Martínez

quien fue encargada del Programa Nacional de Lectura; Itzel Solorio Ramírez, líder juvenil y estudiante en UPN; entre otros.